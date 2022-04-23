Юлия Медведева, специально для haqqin.az 12:31

Одним из главных вопросов длящейся уже два месяца агрессии РФ в Украине является то, как это отразилось на ценах в российских магазинах. Диапазон мнений здесь самый широкий – от «никак» до «очень сильно». Что происходит на самом деле – предлагаю рассмотреть на примере Сибири. Первыми после начала вторжения стартовали вверх цены на сахар. Именно они не выдержали натиска российской военной мощи и стремительно начали расти, создавая ажиотаж и панические настроения у покупателей. Глядя на все это – за ними потянулись и другие товары. В первую очередь выросли цены на рыбу и рыбные консервы, молоко и молочные продукты, а также овощи и фрукты.

Разговоры российских экономистов про 7% роста цен, наблюдавшегося в марте, – это про «среднюю температуру по больнице». Реальность заключалась в том, что по ряду товаров рост наблюдался в Сибири и на 30, на 40, а то и на все 50 процентов. И это только в продовольственном сегменте. Местный бизнес всегда существовал в «вилке»: большой ценник – покупать не будут, низкий – затраты не отобьешь. Поэтому он старался слишком уж «не грубить», пытаясь выдержать баланс. К тому же после практически трехнедельной паузы вмешались местные власти, в административном порядке потребовавшие вернуть цены к «довоенным» значениям. Где-то, как в Красноярском крае, это удалось, цены если и не вернулись к состоянию «до войны», но постепенно отыграли назад, снизившись на 10-15%. Где-то, как в Новосибирской области, и это не помогло – цены как взлетели, так на пике и замерли. А зарплаты и пенсии остались прежними...