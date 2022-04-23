«Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть» о санкциях в России
Одним из главных вопросов длящейся уже два месяца агрессии РФ в Украине является то, как это отразилось на ценах в российских магазинах. Диапазон мнений здесь самый широкий – от «никак» до «очень сильно». Что происходит на самом деле – предлагаю рассмотреть на примере Сибири.
Первыми после начала вторжения стартовали вверх цены на сахар. Именно они не выдержали натиска российской военной мощи и стремительно начали расти, создавая ажиотаж и панические настроения у покупателей. Глядя на все это – за ними потянулись и другие товары. В первую очередь выросли цены на рыбу и рыбные консервы, молоко и молочные продукты, а также овощи и фрукты.
Разговоры российских экономистов про 7% роста цен, наблюдавшегося в марте, – это про «среднюю температуру по больнице». Реальность заключалась в том, что по ряду товаров рост наблюдался в Сибири и на 30, на 40, а то и на все 50 процентов. И это только в продовольственном сегменте.
Местный бизнес всегда существовал в «вилке»: большой ценник – покупать не будут, низкий – затраты не отобьешь. Поэтому он старался слишком уж «не грубить», пытаясь выдержать баланс. К тому же после практически трехнедельной паузы вмешались местные власти, в административном порядке потребовавшие вернуть цены к «довоенным» значениям. Где-то, как в Красноярском крае, это удалось, цены если и не вернулись к состоянию «до войны», но постепенно отыграли назад, снизившись на 10-15%. Где-то, как в Новосибирской области, и это не помогло – цены как взлетели, так на пике и замерли.
А зарплаты и пенсии остались прежними...
К тому же «внезапно» выяснилась еще одна неприятная вещь: абсолютное большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают на зарубежных технологиях, иностранных комплектующих, а то и вовсе на импортном товаре. И когда начались тотальные санкции – масса людей осталась без работы, поскольку никто теперь ничего в Россию и Сибирь не поставляет.
«Мы были готовы к тому, - говорит мне Андрей, владелец сети сервисного ремонта автомобилей «Лендровер», - что будут перебои с поставкой запчастей. Но решение о полном прекращении поставок стало для нас полной неожиданностью. Более 70 человек с уникальной специализацией сразу отправить за ворота. Да когда это такое было?!»
И он не одинок в своем скептицизме. «Вопрос не в том, насколько повысить цены, - уверена Елена, владелец оптовой базы. – Вопрос в том, где брать товар, ассортимент которого снизится после введения западных санкций. Уже сегодня мы не можем предоставить покупателям набор, к которому он привык. Он и раньше-то был не слишком обширным – но теперь становится на уровне советских времен: мало и дорого».
В магазинах Сибири идет вымывание качественных продуктов. «Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть!» – такой анекдот становится реальностью.