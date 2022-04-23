Россия «поздравила» Украину с Пасхой ракетными ударами и убийствами детей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные, проливая кровь украинцев в самый большой православный праздник, доказали: гуманизм и христианская мораль – это не о них.

“России предлагалось пасхальное прекращение огня. Но православный мир увидел, что для россиян Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром. Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир. Так что держать свечку в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить пасхи каждый год – этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами", - цитирует его “Украинская правда”.

Украинский лидер отметил, что Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему государству, ракетным ударом по Полтавской области, россияне также убили еще двоих детей в Донецкой области: "Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник".