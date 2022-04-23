Евросоюз: пшеница станет новым оружием России

Пшеница может стать новым экономическим оружием России, заявил в интервью El Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он считает, что после окончания конфликта на Украине мир еще больше разделится, что приведет к экономическим потрясениям. «Пшеница тоже станет своего рода оружием. Россия уже говорит: «Наша пшеница для друзей, а тот, кто нам не друг, ее не получит», - отметил Боррель.

По мнению Борреля, в мире может появиться новая политическая панорама, где с одной стороны будут Россия и Китая, а с другой – Запад. Развивающиеся страны будут склоняться то в одну, то в другую сторону. Глава евродипломатии сравнил это с холодной войной СССР и США.