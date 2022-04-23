МИД России о переговорах Лаврова и Кулебы в Стамбуле

«Переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся». Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости.