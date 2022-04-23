«Океан Эльзы» дал благотворительный концерт в метро Киева

Группа «Океан Эльзы» во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком дала благотоворительный концерт «І все буде добре» прямо на станции метро в Киеве, где с начала российского вторжения в Украину жители города укрываются от обстрелов. Такой подарок музыканты сделали украинцам к Пасхе, сообщает репортерская группа haqqin.az из Киева.

В качестве зрителей на концерт пригласили волонтеров, медицинских работников и военных. Во время трансляции на специальном сайте собирали пожертвования на помощь детям, пострадавшим от войны.

«Основная цель – это благотворительность. Мы хотим собрать как можно больше средств, которые зрители по желанию смогут перечислять на нужды в первую очередь украинских детей, пострадавших во время этой страшной войны», — заявил лидер группы Святослав Вакарчук.