Соответствующие структурные подразделения Аранского регионального центра, Штаба гражданской обороны Агдашской районной Исполнительной власти и Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав территориальных сил гражданской обороны были привлечены к мероприятию «Действия невоенных территориальных формирований гражданской обороны во время оповещений».

Целью учения являлась проверка уровня готовности территориальных сил гражданской обороны к реагированию на чрезвычайные ситуации и координация совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование управленческих знаний и навыков командного состава, развитие практических навыков по оповещению личного состава.

В ходе учений была проверена деятельность невоенных территориальных формирований гражданской обороны по предупреждению о чрезвычайной ситуации, сбору по тревоге, совершению марша к месту сбора, организации сбора и управления, а также заслушаны доклады о функциональных обязанностях.