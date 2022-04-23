Greenpeace заблокировал танкер с российской нефтью в Норвегии

Greenpeace заблокировал танкер, доставивший российскую нефть в Норвегию. Активисты приковали себя цепью к судну в знак протеста против войны России в Украине, передает Reuters.

Танкер "Усть-Луга "в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, примерно в 70 км к югу от столицы Осло. Активисты, прибывшие на небольшой лодке, приковали себя к якорной цепи танкера, пытаясь предотвратить разгрузку 95 тысяч тонн нефти. "Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну", - заявил глава Greenpeace Норвегии Фроде Плейм.

Отмечается, что группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на такой импорт из России.