Очередное фиаско армянской «фабрики лжи» в Тбилиси

Отдел информации 13:25

Как известно, 24 апреля, в дату особого обострения синдрома «айдатизма - миацумизма», вот уже более века довлеющего над массовым сознанием большого числа армян во всём мире и ставшего тем кривым краеугольным камнем, на котором строится их диаспора, радикальные круги этой самой диаспоры в очередной раз решили отличиться и в Грузии. Так, плотно или не очень пообедав в святой для всех православных и главный для грузин день Пасхи, провокаторы из конторы на общественных началах с претенциозным названием «Армянская община Грузии» решили ничтоже сумняшеся отметиться в эту сакральную дату очередной грязной провокацией против Турции и Азербайджана. Надо сказать, что такого рода радикалы каждый год устраивают немногочисленные, но весьма громогласные «междусобойчики», пытаясь сильно пошуметь (в прямом и переносном смысле) перед посольством Турецкой Республики в Грузии. И каждый раз получают по носу, оставаясь внимать из динамиков дипмиссии «Чырпынырды Гара дениз» и победные песни Азербайджана. Но, видимо, для некоторых это не становится уроком, и они с упорством, достойным лучшего применения, продолжают наступать на те же грабли.

Так и в этом году, как говорится, никогда не было и вот опять. Наряду с набившими порядком оскомину во всём мире слезливо-злостными речитативами об «извергах-младотурках» вековой давности, они решили пойти дальше по пути армянских басен о «геноциде» со стороны современных Турции и Азербайджана. Вопрос о том, каким образом, в принципе, сторона, на протяжении десятилетий являвшаяся жертвой политики мирового армянства по массовым этническим чисткам и оккупации её земель, освобождая эти земли в соответствии с Уставом ООН и международным правом, могла устроить геноцид агрессоров, равно как и то обстоятельство, что явно требующая верификации цифра порядка 50 (!) жертв среди гражданского армянского населения, распространённая самой же армянской стороной по итогам 44-дневной войны, никак не тянет не то что на «геноцид», но даже массовую драку на базаре – всё это организаторов шабаша в Тбилиси не заботило. А зря.

Что в святой день Пасхи они хотели сказать общественности Грузии своими плакатами с клеветническими обвинениями в адрес Турции и Азербайджана? На что это вытаскивание из пыльных сундуков поеденных молью тряпок, под которыми они развернули агрессию против Азербайджана, в ходе чего осуществили подлинный геноцид в Ходжалы и превратили некогда цветущий азербайджанский Карабах в груды безжизненных руин, разрушенных памятников и опустошённой природной среды? И сколь нужно быть недалёкими, чтобы защищать политику агрессии, этнических чисток и территориальных притязаний в стране, которая сама на протяжении десятилетий страдает от аналогичных вызовов? Причём устраивать весь клеветнический гвалт в отношении Турции и Азербайджана – стратегических партнёров Грузии, неизменно и действенно проявлявших и продолжающих проявлять солидарность с Тбилиси. То есть тут налицо факт: радикальные круги армянской диаспоры в Грузии поставили свою реваншистскую повестку дня выше интересов приютившей их страны, более того – противопоставили её им. И данное обстоятельство – повод для серьёзной рефлексии грузинской общественности, равно как и разбирательства соответствующих госструктур.

Конечно, это пике - не раз битой, но всё не унимающейся в своём суетливом карканье вороны армянского нацизма не осталось незамеченным посольством Азербайджана в Грузии, которое в оперативном порядке связалось с компетентными органами этой страны и добилось принятия принудительных мер в отношении «многоскандальных» пикетчиков. Так, прибывшие на место наряды полиции изъяли у них тряпки, символизирующие армянские притязания на земли Азербайджана. Были свёрнуты и клеветнические плакаты. А следом и сама армянская массовка бесследно рассосалась, лишний раз доказав, что целью их сборища было не поминовение пусть и выдуманного ими же «геноцида», которого не было, а попытка гальванизировать уже разлагающийся труп армянского экспансионизма на Кавказе. Но как то было на полях Отечественной войны, когда доблестная Азербайджанская армия отсекла голову этой гидре, так повторилось и в Тбилиси, где бдительность наших дипломатов сделала из того, что планировалось как демонстрация идей реванша, демонстрацию полного банкротства этих идей.