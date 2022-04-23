В Тегеране готовятся к переговорам Байрамова, Чавушоглу и Абдоллахиана
«Следующая встреча между министрами иностранных дел Ирана, Азербайджана и Турции состоится в Тегеране». Об этом заявил в ходе брифинга в понедельник, 25 апреля, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, за последние месяцы Иран и Азербайджан определили многие совместные проекты.
«За последние 10 месяцев между двумя странами достигнута договоренность по многим совместным проектам. Надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями их реализации», - подчеркнул он.
Хатибзаде также отметил, что ожидаются взаимные встречи официальных лиц двух государств и уже направлены соответствующие приглашения.
«На повестке дня взаимные визиты как министров, так и других официальных лиц. Надеемся, что эти визиты ускорят выполнение достигнутых договоренностей», - сказал представитель внешнеполитического ведомства Ирана.