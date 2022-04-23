В Тегеране готовятся к переговорам Байрамова, Чавушоглу и Абдоллахиана

«Следующая встреча между министрами иностранных дел Ирана, Азербайджана и Турции состоится в Тегеране». Об этом заявил в ходе брифинга в понедельник, 25 апреля, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, за последние месяцы Иран и Азербайджан определили многие совместные проекты.

«За последние 10 месяцев между двумя странами достигнута договоренность по многим совместным проектам. Надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями их реализации», - подчеркнул он.