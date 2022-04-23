«Сейчас я полагаю, что в течение мая месяца разгромить полностью донецкую группировку противника не получится, если вообще удастся разгромить». Об этом заявил создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).

Российский полевой командир отметил, что потери российской стороны не оправдываются успехами: «Да, успехи есть. Тут на днях противник оставил южную часть Рубежного. Подчеркиваю: оставил сам! Выбить его из южной части города наши войска не смогли. Да, противник поступает достаточно грамотно, маневрирует, выводит войска из наметившегося «мешка» и перебрасывает их на угрожаемые направления - под Попасную, прорыв в районе которой ему может угрожать локальным поражением, и в районе южнее Изюма, где прорыв фронта у них может привести к более серьёзным последствиям. Да, вот Кременную они оставили. Вообще без боя. Опять же в рамках отвода сил. Грамотно воюют украинцы, во всех отношениях грамотно.