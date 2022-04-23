Сын азербайджанского бизнесмена серьезно пострадал в Турции

15-летний сын азербайджанского бизнесмена, проживающего в Турции, серьезно пострадал из-за недосмотра преподавателя в частной школе, где он учился. Бизнесмен подал в суд на школу с иском о материальной и моральной компенсации и пожаловался в правоохранительные органы.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, сын бизнесмена получил серьезную травму на спортивном занятии. В результате невнимательности воспитателя на голову ребенку упала баскетбольная корзина. Раненого ребенка доставили в больницу. Ему наложили 36 швов на голову, он на некоторое время потерял дар речи из-за шока. Однако ни во время, ни после операции школа не оказала материальной и моральной поддержки семье. Бизнесмен, находившийся в момент инцидента за границей, сразу же вернулся в Турцию и пожаловался в правоохранительные органы на администрацию школы. Кроме того, против школы был подан иск о компенсации - 580 тысяч лир моральной и 79 тысяч фунтов материальной компенсации.

Хотя пресса не раскрыла личность бизнесмена, отмечается, что он инвестирует в разные сферы.