Акар назвал число террористов, нейтрализованных в ходе спецоперации в Ираке

В зоне антитеррористической операции Pençe Kilit на севере Ирака с 18 апреля нейтрализованы 56 боевиков, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар напомнил, что новый этап борьбы с терроризмом Турция ведет с 24 июля 2015 года: «С того периода и по сей день в Турции на севере Ирака и Сирии нейтрализованы уже 34 259 террористов. Непосредственно сначала текущего года число нейтрализованных боевиков достигло 991».

Он также поделился последними данными о результатах продолжающейся антитеррористической операции на севере Ирака. «В рамках операции Pençe Kilit уже нейтрализованы 56 террористов. Операция продолжается, как и планировалось, с большим успехом», - цитирует министра Anadolu.