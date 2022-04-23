МИД России: идет подготовка ко второму заседанию платформы «3+3»

«Подготовка ко второму заседанию платформы «3+3» по Закавказью ведется, при этом двери для Грузии по согласию сторон открыты». Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Напомним, что первое заседание консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана прошло в декабре 2021 года в Москве.