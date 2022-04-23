Шеф Пентагона заявил, что Украина может выиграть войну против России

Украина может выиграть войну против России с правильным оснащением и поддержкой, заявил министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев, сообщает CNN.

"Что касается их способности побеждать. Первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы - они - могут победить, если у них будет правильное оснащение, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", – цитирует Остина "Европейская правда".