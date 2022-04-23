Две преступницы, лом и игрушечный пистолет

Обнаружив в одной из комнат спящего хозяина, Сема передала подруге лом, велела оглушить мужчину, если тот проснется, а сама продолжила искать в комнатах деньги и ценности. Спустя какое-то время хозяин дома, Шафи Гулиев, как и следовало ожидать, проснулся и... получил от Дилек два удара ломом по голове. Однако мужчина оказался крепким орешком, сумел не только устоять на ногах, но и обезвредить непрошеную гостью.

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку 24-летняя бакинка Дилек Ибрагимова и 22-летняя Сема Асадова из Гянджи решили ограбить частный дом. Надев маски, искательницы приключений перелезли через забор и проникли в дом через кухонное окно.

Прибежавшая на шум Сема попыталась ударить Гулиева ножом, но хозяин дома и на этот раз не дал промаху - сумел перехватить нож, после чего девушка вытащила, как позже выяснилось, игрушечный пистолет. Увидев в руке грабительницы огнестрельное оружие, Гулиев отпустил девушек, которые тут же скрылись, прихватив заодно и золотые серьги, power-банк, а также ключи от автомобиля Mitsubishi.

Ограбленный Гулиев позвонил в службу 102 МВД и сообщил о нападении и краже. Сабунчинское районное управление полиции и 14-й отдел полиции немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых обе грабительницы были задержаны, а позднее признали свою вину.

Ибрагимовой и Асадовой предъявили обвинение по статье 181.2.1 (грабеж, совершенный группой сообщников) УК Азербайджана. Следствие установило, что обе были наркоманками и деньги им были нужны на покупку доз.

Любопытно, что пострадавший при грабеже Шафи Гулиев заявил, что понимает причину, толкнувшую девушек на преступление, а потому претензий к ним не имеет. Решением суда Дилек Ибрагимову и Сему Асадову приговорили к пяти годам лишения свободы.