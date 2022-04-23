Угроза ядерной безопасности: над Хмельницкой АЭС зафиксировали крылатые ракеты

Над Хмельницкой атомной электростанцией утром 25 апреля зафиксировали две крылатые ракеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Сегодня, 25 апреля 2022 года, в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, вероятно, в сторону городов Ровно или Здолбунов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом Россия угрожает ядерной безопасности Украины и мира.