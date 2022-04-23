Командующий ВС Литвы допускает новую агрессию России через 5-10 лет
Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис не исключает, что стратегическое поражение в войне в Украине только подпитает реваншистские настроения в России, и через 5-10 лет следует ждать новой войны. Об этом он сказал в интервью LRT.
Рупшис отметил, что военные угрозы будущего будут зависеть от того, какие силы будут у власти в России.
"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Вдобавок угроза может стать даже больше, и страны альянса должны действовать прежде всего на сдерживание. Россию нужно сдержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину", – заявил он.
По его словам, способность России угрожать будет зависеть от многих факторов, в том числе влияния санкций, но теоретически за 5-10 лет она может восстановить мощь после немалых потерь, которые уже понесла в Украине.
На вопрос о том, почему угроза от России может стать даже больше, Рупшис сказал, что после продолжающейся войны в Украине следует ожидать лишь усиления реваншистских настроений в РФ.
"Русский реваншизм никуда не делся. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла - они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения… Думаю, сейчас у них уже мало надежд разбить украинскую армию. В спорте второе место – это очень почетно, однако в войне нужно только первое место", - отметил командующий.