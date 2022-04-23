Командующий ВС Литвы допускает новую агрессию России через 5-10 лет

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис не исключает, что стратегическое поражение в войне в Украине только подпитает реваншистские настроения в России, и через 5-10 лет следует ждать новой войны. Об этом он сказал в интервью LRT.

Рупшис отметил, что военные угрозы будущего будут зависеть от того, какие силы будут у власти в России.

"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Вдобавок угроза может стать даже больше, и страны альянса должны действовать прежде всего на сдерживание. Россию нужно сдержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину", – заявил он.