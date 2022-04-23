Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 19-24, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60%.

Завтра во второй половине дня в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 24-29, в горах ночью - 0-5, днем - 12-17 градусов тепла.