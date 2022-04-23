Россия не отказалась от химической атаки на «Азовстали»

Российская армия не отказалась от планов применить химическое оружие против защитников и мирного населения на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого планируется сбросить бомбы с ядовитыми веществами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия", - говорится в сообщении.

Разведка полагает, что российские военные могут нанести бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами с ядовитыми веществами. Кроме того, отмечается, что параллельно химические войска могут распылить аэрозоли.