В России заявили об уважении территориальной целостности Молдовы
Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.
"Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдовы и особого статуса этого региона в своем составе", - сказал Руденко, отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в России риски того, что ситуация в Приднестровье может развиваться по украинскому сценарию.