Günay Bank отчитался за первый квартал года

Один из ведущих банков страны в области корпоративного банкинга - Günay Bank - опубликовал отчет за первый квартал текущего года.

Согласно отчету, Günay Bank продолжает развиваться: так, по сравнению с началом года общие активы банка увеличились на 4 341 000 манатов, или на 2%.

В то же время кредитный портфель банка по сравнению с началом года увеличился на 3 531 000 манатов (2%).

Отметив в 2022 году 30-летие своей деятельности, Günay Bank продолжает тенденцию развития и продвигается к своим будущим успехам.