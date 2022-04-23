Путин и ФСБ о предотвращении покушения на Соловьева

Отмечается, что в ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистические литература и атрибутика.

"ФСБ РФ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - говорится в сообщении.

"Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных", - подчеркивается в информации.

Президент России Владимир Путин тоже сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов.

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов", - сказал глава государства, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.