Посол России заявил, что Москва хочет стабилизировать отношения с Вашингтоном

Россия хочет стабилизировать отношения с США, и потенциал для этого есть, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «России-24».

По его словам, Россия желает, чтобы отношения развивались, а не разрушались. «Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно», — цитирует его «Московский Комсомолец».

Среди таких проблем Антонов назвал COVID, климат, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, космоса и Арктики.