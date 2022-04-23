Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО одновременно

Финляндия планирует одновременно со Швецией подать заявку на вступление в НАТО. В связи с этим правительство первой замедляет процесс подачи документов, пишет шведская газета Dagens Nyheter.

По данным издания, такой шаг поможет двум странам облегчить негативную реакцию России касательно расширения границ альянса.

«В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», - пишет газета со ссылкой на правительство Швеции.