Началась контрабанда оружия из Украины в Россию
Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от подчиненных принять исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины, передает ТАСС.
"Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - заявил Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.