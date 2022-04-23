ДНК-технологии в лечении и диагностике заболеваний: разъясняет Минздрав

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Явер Хаджисой рассказал о том, что такое ДНК, какова ее структура, какие специальные ДНК-технологии применяются для диагностики и лечения болезней.

«Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) - макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. В клетках всех живых организмов, за исключением некоторых вирусов, содержатся молекулы ДНК. Это структура, которая поддерживает контроль над всеми метаболическими процессами в клетках организма и обеспечивает передачу генетической информации из поколения в поколение», - рассказывает врач.

По словам специалиста-эксперта Минздрава, расшифровка структуры ДНК стала одним из поворотных моментов в истории генетики: «В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований - аденин (A), гуанин (G), тимин (T) и цитозин (C). Азотистые основания одной из цепей соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином, гуанин - только с цитозином. Именно это свойство ДНК позволяет «кодировать» информацию о различных типах РНК (рибонуклеиновая кислота). Эти особенности лежат в основе таких важных процессов, как функционирование клеточных структур и передача наследственной информации следующему поколению».

25 апреля отмечается Международный день ДНК – именно в этот день в 1953 году в журнале Nature Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК - одного из самых важных открытий человечества: «Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, Национальным институтом исследования генома человека (NHGRI) было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения».

Врач рассказал и о самых интересных фактах о ДНК: «Почти каждая клетка в теле человека имеет одну и ту же ДНК. Большая часть дезоксирибонуклеиновой кислоты находится в ядре клетки. ДНК человека состоит примерно из 3 миллиардов оснований, и более 99 процентов этих оснований одинаковы для всех людей. Их порядок и последовательность определяет то, каким образом построен и поддерживается организм - подобно тому, как буквы алфавита строятся в определенном порядке, образуя слова и предложения. Геном человека занимает приблизительно 3 гигабайта информации. Модель затрагивает множество нерешенных вопросов, в том числе то, как генетическая информация может быть передана будущим поколениям, скопирована или временно заблокирована. Проект «Геном человека» также обеспечил разработку инструментов для анализа данных».

По словам Я.Хаджисоя, в настоящее время прогресс в науке невозможен без этих критериев, и в результате исследований в области генетики в будущем могут быть разработаны эффективные и точные методы изучения генома человека.

Затронул специалист-эксперт Минздрава и тему того, какие специальные ДНК-технологии применяются для диагностики и лечения болезней, отметив следующее: «В настоящее время ДНК-диагностика очень важна для определения эффективности лечения заболеваний, использования технологий генной манипуляции в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, получения генетически модифицированных организмов, биозащиты, а также в судебной практике».

Я.Хаджисой рассказывает, что применение ДНК-технологий в пренатальной генетической диагностике значительно повысили возможность выявлять генетические дефекты будущего ребенка еще в утробе матери: «В результате исследований в области генной инженерии в будущем планируется разработать более эффективные, точные методы и инструменты для внесения изменений в геном человека. Например, лечение некоторых видов бесплодия, генетические механизмы которых до конца не изучены, может предотвратить передачу большинства наследственных заболеваний из поколения в поколение. Кроме того, позволит в будущем раскрыть тайны процесса старения организма».