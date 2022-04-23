Россияне обстреляли станцию в Львовской области

Утром 25 апреля в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет", - заявил он.

Согласно информации, ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские военные выпускали их с самолетов стратегической авиации. Одна ракета на территории Львовской области была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ Украины.