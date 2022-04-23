«Азеригаз» отправляется с «Открытым микрофоном» в Сальян
Производственное объединение «Азеригаз» в рамках акции «Открытый микрофон» проведет очередную встречу в Сальянском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.
Отмечается, что акция будет организована по адресу: город Сальян, улица Расулзаде, 137 (центральная библиотека), где предприниматели смогут задать интересующие их вопросы.
В среду, 27 апреля, с 12:00 до 13:00 проблемы и предложения граждан будут выслушаны индивидуально. «Граждане могут использовать возможности акции «Открытый микрофон», рассказывая о своих проблемах или выдвинув свои предложения», - заявили в «Азеригаз».