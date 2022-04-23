Эрдоган в ближайшее время поговорит с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выразив, что они готовы оказать всю возможную помощь в ходе переговорного процесса и предложить необходимую поддержку, включая посредничество, Эрдоган заявил, что Анкара положительно рассматривает вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Ожидается также телефонный разговор президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем времени", - сообщил телеканал.