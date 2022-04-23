Неизвестный гепатит: совместное заявление Минздрава, Госагентства по обязательному страхованию и TƏBİB

В заявлении сообщается, что, по данным ВОЗ, уже в 11 странах Европы и США зафиксированы случаи заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения, распространяющегося среди детей.

Министерство здравоохранения Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана выступили с совместным заявлением.

Подчеркивается, что органами здравоохранения была незамедлительно изучена эпидемиологическая ситуация на территории Азербайджана и, согласно результатам, до сих пор в стране не выявлено случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения.

Отмечается, что ситуация на территории Азербайджана тщательно отслеживается и находится под контролем. Органы здравоохранения просят население не паниковать, а соблюдать профилактические меры, особенно обычные правила гигиены, не общаться с больными людьми (чихание, кашель) и избегать прикосновения грязных рук к глазам, рту, носу.

«Мы призываем родителей и других лиц, осуществляющих уход за детьми, быть в курсе симптомов гепатита и обращаться к медицинскому персоналу по поводу любых проблем», - говорится в сообщении.