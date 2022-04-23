Офис Зеленского: Началась зачистка северной части Харькова

«Харьковскую область будут зачищать ВСУ. Армия уже работает севернее Харькова, выбивая российские войска возле границы с Россией. Также ведется работа по будущему окружению сил РФ в районе Изюма. Нужно время». Это заявление замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко публикует телеграм-канал «Вертикаль».

«Возвращаться или нет - дело каждого. На данный момент Харьков под угрозой ударов артиллерии, а также под угрозой ракетных ударов. Не хотим никого расстраивать, но до осени такая ситуация может сохраниться, а учитывая близость России - Харьков нужно будет серьезно укрепить в будущем, в том числе и современными системами ПВО, которые Украина уже получает от Запада. Логистика этого процесса будет решена после освобождения области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупация Харькова силами РФ сегодня невозможна.