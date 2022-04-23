Кадыров заявил об «освобождении» Рубежного
Советник главы Чечни сообщил о полном «освобождении» города Рубежное, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ответственный за Луганское направление советник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное. Спецподразделение «Ахмат» совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса атаковали последние позиции украинцев в Рубежном», - написал он.
Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram уже сообщал, что город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт поднят флаг России. Однако губернатор Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг заявление главы Чечни Рамзана Кадыров о взятии Рубежного.