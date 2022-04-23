В Украине ликвидировали российских военных ФОТО
Украинские войска ликвидировали группу российских военных, заблудившихся в степях, сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение 59-й бригады имени Якова Гандзюка.
По словам военных, на Пасху, 24 апреля, группа россиян пыталась пробраться на подконтрольную ВСУ территорию.
"Бедняги заблудились в украинских степях, да еще и, видимо, пасхальные корзины где-то посеяли. Но россиянам повезло, что их встретили военнослужащие 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и гостеприимно указали им верное направление. И не просто показали, но и проконтролировали, чтобы те случайно снова не заблудились и уже точно добрались до места назначения", – говорится в сообщении.