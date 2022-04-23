Посол США в Армении едет в Баку
В Баку прибудет посол США в Армении Линн Трейси, сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, целью визита дипломата является участие в региональной конференции руководителей миссий, которая пройдет в 27-28 апреля в Баку.
В мероприятии также примут участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол США в Грузии Келли Дегнан, заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковски, и.о. координатора помощи США Европе и Евразии Грег Наарден и старший советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер.