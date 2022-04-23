В Украине установили личности российских военных, участвовавших в бойне в Буче

Сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которых подозревают в массовых убийствах в Буче. Об этом сообщил руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко, передает УНИАН.

"Прокурором и всеми следственными органами продолжается работа по всем направлениям общего документирования военной агрессии Российской Федерации и убийствам военнослужащими РФ мирных жителей на территории Бучи. После оккупации найдено и осмотрено 298 тел с прямыми признаками огнестрельных и осколочных ранений", - отметил Кравченко.

По его словам, тела осматриваются на месте обнаружения, собираются вещественные доказательства. Затем в судмедучреждении проводится повторный осмотр, вскрытие тела, детально производится осмотр с участием следственных прокуроров и экспертов.

В то же время следователи и оперативники по поручению прокуратуры устанавливают всех российских военных, которые присутствовали в Буче и убивали мирных жителей. "Устанавливаются их фамилия, имя, отчество, личные номера, контакты. После чего происходит процедура идентификации и физической реализации конкретного лица. То есть устанавливаются фото и более подробная информация на каждого военнослужащего", - сообщил Кравченко, добавив, что впоследствии эти материалы предоставляются потерпевшим и свидетелям для опознания.