В Баку едет и заместитель помощника госсекретаря США

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит 27-28 апреля Азербайджан, где встретится с официальными лицами и примет участие в конференции руководителей миссий.

Согласно сообщению посольства США в Азербайджане, в конференции примут участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Армении Линн Трейси, заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковски, исполнительный координатор по вопросам помощи США Европе и Евразии Грег Наарден и старший советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер. Подобные конференции руководителей миссий проводятся регулярно.

Последнюю конференцию в 2021 году провело посольство США в Ереване.