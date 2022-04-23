Цена нефти упала до минимума за две недели

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в понедельник на фоне растущих опасений сокращения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $101,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $97,08 за баррель.

Котировки находятся на минимальных значениях почти за две недели, пишет Trading Economics. Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в Китае в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,5%, WTI - на 4,1%.