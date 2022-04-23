Украина опровергает: Россия не дала «зеленый» коридор для Мариуполя
Вице-премьер Украины Ирина Верещук опровергла заявление России о наличии договоренностей по гуманитарным коридорам из "Азовстали" в Мариуполе. Об этом она сообщила в Telegram.
"Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из “Азовстали”. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры. Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором. Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", - отметила она.
По словам Верещук, украинские власти обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из “Азовстали” для гражданских лиц. В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.
В Министерстве обороны России ранее сообщили, что их вооруженные формирования 25 апреля с 14:00 (по Киеву) не будут стрелять и позволят выйти гражданским лицам с завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также утверждают, что гумкоридор якобы действует уже 36 дней – тогда как, по данным украинской стороны, обстрелы не прекращаются.