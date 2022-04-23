Украина опровергает: Россия не дала «зеленый» коридор для Мариуполя

Вице-премьер Украины Ирина Верещук опровергла заявление России о наличии договоренностей по гуманитарным коридорам из "Азовстали" в Мариуполе. Об этом она сообщила в Telegram.

"Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из “Азовстали”. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры. Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором. Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", - отметила она.