14 лет тюрьмы требует прокурор для «блогера»-мошенника Махмудова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова, сообщает корреспондент haqqin.az.

Выступая на сегодняшнем заседании, прокурор потребовал приговорить М.Махмудова к 14 годам лишения свободы.

Очередное заседание назначено на 27 апреля.

Отметим, что Максуд Махмудов, объявленный в международный розыск Министерством внутренних дел Азербайджана по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), был задержан на территории Украины в июле 2021 года. 18 сентября он был доставлен из Украины в Азербайджан и передан следствию. В период следствия ему было предъявлено обвинение по статье о хищении предметов, представляющих особую ценность. По делу проходят 90 потерпевших.