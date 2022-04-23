Украина получит еще больше Javelin и Stinger от США видео
Министерство обороны США сообщает, что готовит к отправке в Украину зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также другое оборудование. Поставка оружия планируется в апреле.
«Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить в Украину на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», — говорится в сообщении Минобороны США в Twitter.
Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 24, 2022