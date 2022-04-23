Министерство обороны США сообщает, что готовит к отправке в Украину зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также другое оборудование. Поставка оружия планируется в апреле.

«Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить в Украину на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», — говорится в сообщении Минобороны США в Twitter.