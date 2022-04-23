«Что не так сказал Максим Галкин, что началась его травля? Он всего лишь очень осторожно и деликатно, но внятно и по-русски высказал очевидную и очень человеческую мысль о том, что гибель в Страстную субботу от крылатой ракеты одесской семьи могла бы вызвать хотя бы минимум сожаления и толику сострадания. Ибо убитые в Одессе и есть те самые «невинно убиенные», о которых так любят читать акафисты строгие и важные попы вместе с причтом на фоне кланяющихся и крестящихся важных чинов, в форме и в штатском. Гибель матери с младенцем (являющихся сквозным образом христианской культуры) в Страстную субботу - более чем впечатляющий символ для тех, для кого вообще символы имеют значение», - пишет Шевченко.

«Здесь же ответственные за это все лица и продавшие им душу и тело пропагандисты прут с изяществом носорога, действуя по принципу «пусть говорят - делай, что должен». А что изменилось бы, если бы со Страстной пятницы до вечера Светлого Воскресенья был бы российской властью объявлен мораторий на любые боевые действия, ракетные и артиллерийские удары, авиационные и морские атаки? Если бы в эти дни встретились на линии фронта митрополит Онуфрий и патриарх Кирилл и открыли бы коридор (как предлагал Онуфрий, кстати ) для обмена пленными, ранеными, для захоронения погибших? Не Мединский с Арахамией в Стамбуле, вызывающие недоумение и раздражение, руки бы жали друг другу с дружескими улыбками, а те, кому вроде бы как положено «призывать милость к страждущим»? Если бы было объявлено «пасхальное перемирие»? Как это бывало сплошь и рядом в те самые времена средневекового традиционализма, о реконструкции которого так мечтают наши консерваторы пр власти? Мир точно стал бы добрее (хотя бы с виду) и у огромного числа людей появилась бы надежда на хоть какое-то нормальное будущее», - считает журналист.

«Но империализм подразумевает язычество, - отмечает Шевченко. - Он сам по себе есть высшее воплощение язычества (хоть и обвешиваются императоры и империалисты со времён Юстиниана или Карла Великого иконами и распятиями с ног до головы, хоть и строят невероятные по масштабам и красоте храмы). Империализм основан на культе порядка, силы и выгоды. Его покровители - Юпитер, Марс и Меркурий. А вовсе не распятый империалистами пасынок плотника из Назарета. Какое уж тут милосердие! Боги требуют жертв, аd captandum benevolentiam (для снискание благоволения)».