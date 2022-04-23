В Харьковской области аэроразведчики Госпогранслужбы с помощью дрона обнаружили российские танки, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с военными, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Традиционно бронированную технику россияне прятали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом. Не помогло. Координаты пограничники передали украинским военным, которые успешно нанесли огненное поражение по всем разведанным целям", - отмечают в ведомстве.