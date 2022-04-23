В нескольких районах Азербайджана ограничат подачу газа

В целях выполнения на новой автодороге Баку - Губа - государственная граница с РФ строительно-монтажных работ на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед и подключения к нему реконструированного участка трубопровода с 26 по 29 апреля 2022 года будет приостановлена подача газа.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», во время проведения ремонтных работ в газоснабжении во всем Губинском районе, городе Хачмаз и в 65 селах Хачмазского района будут перебои с газом. Кроме того, в зависимости от хода работ 29 апреля во всем Гусарском районе, а также двух поселках и 45 селах Хачмазского района будет полностью ограничено газоснабжение.