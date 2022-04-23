Россия сосредоточила в Черном море 8 носителей крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп составляет 58 ракет, установила украинская разведка. Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

По его словам, Россия продолжает сосредоточивать корабельную группировку в акваториях Черного и Азовского морей. Таким образом РФ продолжает изолировать район боевых действий, проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

"По данным нашей разведки, сейчас в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп сейчас составляет 58 ракет", - отметил Мотузяник.