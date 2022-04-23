Российские войска пытаются скрыть масштабы «геноцида» в Мариуполе, маскируя «табличками» огромную братскую могилу в Мангуше. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, опубликовав фото в подтверждение, пишет УНИАН.

«Пока выходит очень плохо. На фото видим только один сектор захоронения, где, судя по нумерации табличек, не менее 268 захоронений. На спутниковых снимках от 9 апреля наблюдаем 4 таких сектора. Поэтому пропагандисты России сами же задокументировали факт убийства 1000 мариупольцев», – говорится в сообщении.

Учитывая информацию очевидцев о характере и масштабах захоронений на протяжении апреля, в Мариупольском горсовете подтвердили предварительную оценку: в Мангуше похоронили от 3 до 9 тысяч мариупольцев.