Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.

«Завершена подготовка 50 украинских артиллеристов. Скоро начнется 6-дневный курс для следующих 50 человек. 18 гаубиц уже в Украине. Сейчас готовится еще 7 и еще 72 скоро. Выделена иностранная военная помощь на сумму 322 миллиона долларов для покупки всего необходимого Украине, включая бывшие советские боеприпасы», - цитирует его strana.ua.

Гаубица M777 BAe (British Aerospace) является основным видом буксируемой артиллерии вооруженных сил США. Это один из самых маленьких и легких видов артиллерийского вооружения из когда-либо созданных благодаря тому, что конструкция этой пушки выполнена из титанового сплава.