Чистая прибыль Muganbank увеличилась почти вдвое

В первом квартале 2021 года процентный доход Muganbank составил 6 миллионов 305 тысяч манатов, тогда как в первом квартале 2022 года этот показатель составил 9 миллионов 19 тысяч манатов (рост на 2 миллиона 714 тысяч манатов или 43%). Непроцентные доходы банка увеличились с 9 миллионов 295 тысяч манатов до 11 миллионов 52 тысяч манатов (рост на 1 миллион 757 тысяч манатов или 19%).

ОАО Muganbank завершило первый квартал 2022 года (январь - март) с чистой прибылью в 3,16 миллиона манатов. Данный показатель на 89,3% (в 1,9 раза) выше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение чистой прибыли связано с увеличением доходов банка.

Увеличение операционной прибыли

В январе-марте 2022 года общий операционный доход Muganbank (процентные и непроцентные доходы) составил 20 миллионов 71 тысячу манатов, общие операционные расходы (процентные и непроцентные расходы) - 15 миллионов 221 тысячу манатов. Таким образом операционная прибыль превысила расходы и составил 8 миллионов манатов 850 тысяч манатов. Из операционной прибыли банк направил 1 миллиона 834 тысячи манатов в резервы, созданные для ликвидации возможных потерь. Таким образом, Muganbank завершил первый квартал с чистой прибылью в размере 3 миллионов 16 тысяч манатов.

Для сравнения: в январе-марте 2021 года общий операционный доход Muganbank составил 15,6 миллиона манатов, общие операционные расходы - 13,907 миллиона манатов, а операционная прибыль - 1,693 миллиона манатов. Так как банк направил 99 тыс. манатов из операционной прибыли в резервы, он закрыл период с чистой прибылью в размере 1 миллион 593 тысячи манатов.

Кредиты, выданные клиентам

По состоянию на 31 марта 2022 года совокупные активы Muganbank составляли 662 миллиона 636 тысяч манатов. На конец прошлого года банк имел совокупные активы в размере 708 миллионов 452 тысяч манатов. Изменение объема активов связано с истечением сроков депозитов Муганбанка в других банках.

По сравнению с концом 2021 года объем кредитов, выданных клиентам Muganbank, увеличился на 19 миллионов 544 тысячи манатов и достиг 420 миллионов 605 тысяч манатов.

Вклады населения составляют около 280 миллионов манатов

По состоянию на 31 марта 2022 года общий депозитный портфель Muganbank составил 325 миллионов 457 тысяч манатов, из которых 279 миллионов 361 тысяча манатов составили вклады физических лиц. На конец прошлого года общий депозитный портфель Muganbank составлял 396 миллионов 852 тысячи манатов. Изменение совокупного депозитного портфеля банка связано с остатками на текущих счетах юридических лиц на отчетную дату. В сообщении Muganbank отмечается, что банк имеет здоровую клиентскую базу корпоративных клиентов.

Общий капитал превысил 10 миллионов манатов

По состоянию на 31 марта 2022 года общий капитал Muganbank составлял 105 миллионов 184 тысячи манатов, что на 3 миллиона 318 тысяч манатов больше по сравнению с концом прошлого года.