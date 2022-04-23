Ильхам Алиев поздравил Макрона с победой на выборах

«Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Французской Республики». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Эммануэлю Макрону в связи с его переизбранием на пост президента Франции.

Глава государства отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.

«Экономика, энергетика, в том числе эксплуатация нефтегазовых месторождений, культура, образование и ряд других сфер, представляющих взаимный интерес, являются одними из главных факторов, способствующих успешному сотрудничеству. Верю, что это сотрудничество и впредь будет продолжено нашими совместными усилиями на благо наших народов», - написал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил надежду, что Франция, в настоящее время председательствующая в Европейском Союзе, окажет поддержку процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целях обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, подготовки мирного договора между странами на основе пяти принципов, представленных Баку.