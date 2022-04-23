В России заявили, что готовились покушения и на других журналистов Киселев, Симоньян, Скабеева...
«Задержанные в Москве «неонацисты», помимо журналиста Владимира Соловьева, обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, передает пресс-служба ФБС России.
«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян», - сказал один из задержанных.
Напомним, что ранее ФСБ сообщило о задержании группы людей, планировавших «по заданию Киева» убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева.