МИД РФ назвал количество высланных российских дипломатов

«Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала военных действий на территории Украины». Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Наряду с введением санкций, излюбленным методом наказания Москвы стали высылки дипломатов. Это началось не 23 февраля, а значительно раньше. Но с начала военных действий в Украине из 28 стран Запада было выслано около 400 сотрудников загранучреждений», - цитирует Иванова РИА Новости.